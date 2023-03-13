WSJ: Лідер Китаю Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським після зустрічі з путіним

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше від початку російського вторгнення в Україну планує поговорити з Володимиром Зеленським онлайн.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За інформацією видання, розмова із президентом України, ймовірно, відбудеться після потенційного візиту Сі до Москви наступного тижня. Очільник Китаю також розглядає можливість візиту до європейських країн у межах своєї поїздки в росію, однак повний маршрут ще не узгоджений.

За даними джерел видання, візит китайського лідера до рф і можлива розмова Сі із Зеленським відображають прагнення Пекіну відігравати активнішу роль у посередництві з припинення війни росії в Україні.

The Wall Street Journal зазначає, що пряма розмова із Зеленським також зміцнить репутацію Пекіна як глобального посередника після того, як він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном.

Сі не спілкувався президентом України після початку повномасштабної війни, але кілька разів розмовляв з путіним онлайн та особисто, зокрема, у вересні 2022 року в Узбекистані.