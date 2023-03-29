Володимир Зеленський запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну

«Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я спілкувався з ним до повномасштабної війни. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів», — зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну. Про це він заявив в інтервʼю Associated Press .

Президент України спілкувався з головою КНР до початку повномасштабної війни. Він неодноразово казав, що хоче говорити з Сі Цзіньпіном. Очікувалося, що після березневого візиту лідера Китаю в Москву відбудеться розмова між ним і Зеленським, але в Офісі президента заявили, що з організацією виникли певні складнощі через позицію Китаю.

Також Зеленський казав, що досі не отримав від китайської сторони пропозицій зустрітися з Сі Цзіньпіном, хоча українська сторона через дипломатичні канали давала прямі сигнали.