До Києва приїхав спеціальний представник Китаю

До України приїхав спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей. Про це 17 травня повідомило Міністерство закордонних справ України.

Лі Хуей зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також «шляхи припинення російської агресії».

Кулеба розповів представнику Китаю, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Сторони окремо домовилися нарощувати діалог з ключових питань.