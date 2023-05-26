WSJ: Спецпредставник Китаю закликав припинити вогонь і зберегти за росією «право» на окуповані території

Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який займається українським врегулюванням, під час візиту до Європи закликав домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за росією «її нових територій», тобто тих, що вона окупувала в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чиновників, які розмовляли з паном Лі.

«Китайський посланник дав чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши за росією володіння частиною територій «свого меншого сусіда», яку вона зараз окупує», — пише видання.