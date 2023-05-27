Голова МЗС Кулеба спростував, що спецпредставник Китаю закликав залишити за рф «право» на окуповані території України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні заявив, що інформація про заклик китайського спеціального представника Лі Хуея домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за росією «її нових територій», тобто окупованих українських — неправдива.
За словами Кулеби, він говорив з європейськими столицями, де був Лі Хуей, і всі вони сказали, що таких закликів з боку Китаю не було.
«Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за росією ті території, на яких зараз в Україні рф перебуває», — зазначив голова МЗС.
Київ вестиме діалог з Пекіном, як каже Дмитро Кулеба, відповідно до трьох базових принципів: взаємоповага до територіальної цілісності, жодних пропозицій про територіальні поступки чи «заморожування» війни.
- Видання The Wall Street Journal 26 травня написало, що спецпредставник Китаю нібито дав чіткий сигнал: «Союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши за росією володіння частиною територій «свого меншого сусіда», яку вона зараз окупує».
- 16—17 травня посланець Китаю приїздив до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Офісі президента України про цю зустріч нічого не повідомляли. За підсумками візиту Лі заявив, що «панацеї» від війни не існує, і закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.
- Після Києва та Варшави він поїхав до Берліну, Парижу, Брюсселю і Москви, щоби поспілкуватися з усіма сторонами про «політичне врегулювання» війни росії проти України.
- Лі є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. У 2009—2019 роках він працював послом у росії, а незадовго до відʼїзду до Пекіну отримав від путіна медаль «Орден дружби».
- Відправити його в «турне» Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни росії проти України телефонної розмови із Зеленським, яка відбулася наприкінці квітня. Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.