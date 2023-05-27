Голова МЗС Кулеба спростував, що спецпредставник Китаю закликав залишити за рф «право» на окуповані території України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні заявив, що інформація про заклик китайського спеціального представника Лі Хуея домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за росією «її нових територій», тобто окупованих українських — неправдива.

За словами Кулеби, він говорив з європейськими столицями, де був Лі Хуей, і всі вони сказали, що таких закликів з боку Китаю не було.

«Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за росією ті території, на яких зараз в Україні рф перебуває», — зазначив голова МЗС.

Київ вестиме діалог з Пекіном, як каже Дмитро Кулеба, відповідно до трьох базових принципів: взаємоповага до територіальної цілісності, жодних пропозицій про територіальні поступки чи «заморожування» війни.