Після візиту до України спецпредставник Китаю закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів

В Україні з візитом побував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей. Він сказав, що немає панацеї від війни, і закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.
Про це пише Global Times.
За словами китайського спецпредставника, КНР допоможе міжнародній спільноті сформувати «найбільший спільний знаменник для врегулювання української кризи», а також докладе зусиль, щоб «припинити бойові дії та ведення вогню і якнайшвидше відновити мир».
У Міністерстві закордонних справ Китаю зазначили, що їхня країна «завжди відігравала конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні по-своєму». Також Пекін зобовʼязався і надалі допомагати Україні «в межах можливого».
Під час свого візиту до Києва Лі Хуей зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими посадовцями. Вони обговорювали двосторонні відносини та погодилися зберігати взаємоповагу та співробітництво.
- Про візит Лі Хуея Зеленський домовився 26 квітня під час першої з початку війни розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном.
- 70-річний Лі Хуей у 1980-х роках служив у посольстві Китаю в СРСР, потім був послом у Казахстані, а з 2009 до 2019 року був послом у росії.
- Американський мовник NBC News розповідав біографію спецпредставника, з якої випливає, що Лі Хуей — вигідна постать для Москви. І навіть може стати найзручнішим перемовником для росіян, коли їм доведеться скласти зброю. Хуей більшу частину карʼєри присвятив роботі в СРСР і пострадянських країнах. Наприкінці 1990-х він був послом Китаю в Казахстані, а з 2009-го десять років пропрацював послом у росії. Він запевняв, що Китаю потрібна «сильніша росія», що обидві країни однаково розуміють потребу в сильній державі та мають підтримувати одна одну пліч-о-пліч. За словами російських аналітиків, Хуей розуміє світогляд росіян, тож його постать як перемовника цілком комфортна, навіть якщо він схилятиме Кремль до непопулярних серед населення країни-агресора рішень.
- Автори NBC News також припускали, що для України Хуей теж прийнятний варіант — серед його висловлювань були не тільки проросійські, але й проукраїнські. Щоправда, у статті наводять лише одну цитату Хуея із зустрічі з українською делегацією в 2005 році. Тоді влада України була прозахідною, і попри це Хуей переконував, що Китай всіляко підтримує процвітання нашої країни. Утім, це сталося задовго до того, як Хуей почав працювати послом у Москві.