Китай відреагував на нібито заклики свого спецпредставника залишити за росією «право» на окуповані території України

У Китаї прокоментували інформацію про те, що його спецпредставник у Європі Лі Хуей нібито закликав залишити за росією право на окуповані території України.
Позицію на брифінгу 29 травня оприлюднила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
«Китай своєчасно оприлюднив повідомлення про візит спеціального представника Лі Хуея. Будь ласка, зверніться до нього по достовірну інформацію. Я також зазначу, що міністр закордонних справ України [Дмитро Кулеба] публічно заявив, що він спілкувався з іншими сторонами, і жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які пише The Wall Street Journal», — відповіла Мао Нін.
- 26 травня газета The Wall Street Journal написала, що під час візиту до Європи спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей закликав домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за росією «її нових територій», тобто тих, що вона окупувала в Україні.
- 27 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інформація про заклик китайського спеціального представника Лі Хуея домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за росією «її нових територій», тобто окупованих українських — неправдива.
- 16—17 травня посланець Китаю приїздив до Києва. За підсумками візиту Лі заявив, що «панацеї» від війни не існує, і закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.