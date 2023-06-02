СБУ арештувала нові активи Оксани Марченко — частки в семи підприємствах

Служба безпеки арештувала «нову порцію» активів колишньої телеведучої Оксани Марченко. Їхня вартість становить майже 740 мільйонів гривень.
Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.
Майже всі ці активи — це акції Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.
Йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» і ТОВ «Альбіон Коммодітіз».
Марченко володіла частками в цих компаніях через низку офшорних структур. Ці компанії мають важливе значення для транспортування пального й інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
- Оксана Марченко — колишня телеведуча, дружина кума путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді (його видали росії під час обміну полоненими). Подружжя володіє в Криму бізнесом, який зʼявився там уже після російської анексії, Марченко має будівельну компанію в росії, паливом з її іншого російського заводу заправляли танки в «Л/ДНР». В Україні суди заарештували активи її фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії в окупованому Криму, акції обленерго, житлові будинки в Києві та Криму, три земельні ділянки у Львівській області та додаткові активи, якими управляли з росії.
- 19 лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко через їхнє фінансування тероризму. Марченко підозрюють у фінансуванні повалення конституційного ладу. З 11 квітня 2023 року вона перебуває в розшуку.