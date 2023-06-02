СБУ арештувала нові активи Оксани Марченко — частки в семи підприємствах

Служба безпеки арештувала «нову порцію» активів колишньої телеведучої Оксани Марченко. Їхня вартість становить майже 740 мільйонів гривень.

Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.

Майже всі ці активи — це акції Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.

Йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» і ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

Марченко володіла частками в цих компаніях через низку офшорних структур. Ці компанії мають важливе значення для транспортування пального й інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.