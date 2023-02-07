СБУ: Компанії Оксани Марченко фінансували Росгвардію та російське МВС

Компанії дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко фінансували Росгвардію та Міністерство внутрішніх справ росії.

Про це Служба безпеки України повідомила 7 лютого.

Оксана Марченко є кінцевим власником мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС рф в окупованому Криму. Ці компанії платили росіянам за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострова.

Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Загальна сума платежів на користь росії — понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів, а для його створення залучила активи трьох інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім кримська фірма підписала відповідні охоронні угоди зі структурами Росгвардії та МВС росії.

СБУ провела 11 обшуків на обʼєктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Оксані Марченко та очільниці фірми в Криму про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України.

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Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, які причетні до схеми. Їм загрожує до 8 років вʼязниці.