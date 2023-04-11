СБУ оголосила в розшук Оксану Марченко

Служба безпеки України оголосила в розшук колишню телеведучу Оксану Марченко. Її звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на повалення влади.
Про це повідомляється на сайті МВС.
У розшук Марченко подало управління СБУ в Івано-Франківській області. Там зазначили, що вона зникла у березні 2023 року, хоча відомо, що Марченко виїхала з України до початку повномасштабного вторгнення.
Також на сайті вказано, що запобіжний захід до Марченко не застосовували.
- Оксана Марченко — колишня телеведуча, дружина кума путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді (його видали росії під час обміну полоненими). Подружжя володіє у Криму бізнесом, який зʼявився там вже після російської анексії, Марченко має будівельну компанію в росії, паливом з її іншого російського заводу заправляли танки в «Л/ДНР». В Україні суди арештували активи її фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії в окупованому Криму, акції обленерго, житлові будинки в Києві та Криму, три земельні ділянки у Львівській області та додаткові активи, якими управляли з росії.
- 19 лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко через їхнє фінансування тероризму. Власне Марченко підозрюють у фінансуванні повалення конституційного ладу.