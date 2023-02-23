Український суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко

Суд в Україні заарештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, зокрема активи фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС рф в окупованому Криму.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Ідеться про пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через пʼять офшорних компаній, а також дві земельні ділянки й чотири житлові будинки в Києві та Криму та 10 автомобілів. Крім того, арештували активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них — київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур».
Саме вони заснували фірму за російськими законами, через яку дружина Медведчука переказувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС рф в окупованому Криму та сплачувала податки до бюджету рф.
Загалом під арештом опинилися активи Марченко на понад 5,6 мільярда гривень.
- Оксана Марченко — колишня телеведуча, дружина кума путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді (його видали росії під час обміну полоненими). Подружжя володіє у Криму бізнесом, який зʼявився там вже після російської анексії, Марченко має будівельну компанію в росії, паливом з її іншого російського заводу заправляли танки в «Л/ДНР».
- 19 лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко через фінансування тероризму.
- СБУ повідомила Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За цією ж статтею повідомили про підозру топменеджеру компаній «Укркапітал» і «Спорт-Тур». Його затримали і відправили під варту.