Ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву змінили запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому очільнику Верховного суду Всеволоду Князєву — зменшили розмір застави зі 107 мільйонів гривень до 75 мільйонів.
Про це повідомляє Transparency International.
Він залишиться під вартою до 14 липня, якщо не внесе заставу. Адвокати Князєва просили змінити йому запобіжний захід на будь-який, що не передбачає арешт.
- 15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже у $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу (107 мільйонів гривень).
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).