Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що знайдені в нього під час обшуків гроші належать друзям

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що гроші, які знайшли під час обшуків у його кабінеті та вдома, належать друзям — родині бізнесменів, які залишили кошти йому на зберігання перед виїздом за кордон.

Про це він заявив під час розгляду апеляції на запобіжний захід, цитує Укрінформ.

«Це гроші моїх друзів, сімʼї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами. У мене немає телефона мобільного, з якого я міг звʼязатися із цією родиною, але якраз адвокати налагодили звʼязок, і я очікую, що ця родина буде подавати відповідні процесуальні звернення», — сказав Всеволод Князєв.