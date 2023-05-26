Bloomberg: Нідерланди можуть надати Україні свої F-16 після підготовки українських пілотів

Нідерланди можуть надати Україні свої винищувачі F-16 після того, як українські пілоти пройдуть підготовку. Уряд країни обговорює таку можливість із союзниками.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

На озброєнні армії Нідерландів перебувають 42 винищувачі F-16. З них 24 використовуються, решта хоч і не використовуються, але залишаються придатними для польотів завдяки регулярному технічому обслуговуванню.

У грудні Нідерланди без пояснень відклали продаж Dra ken International десяти винищувачів із тих, на яких не літають нідерландські пілоти, посилаючись на комерційну конфіденційність.

Речниця міністерства оборони Нідерландів заявила, що уряд розгляне поставку F-16 в Україну пізніше, бо зараз у пріоритеті навчання пілотів.