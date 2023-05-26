Bloomberg: Нідерланди можуть надати Україні свої F-16 після підготовки українських пілотів

Нідерланди можуть надати Україні свої винищувачі F-16 після того, як українські пілоти пройдуть підготовку. Уряд країни обговорює таку можливість із союзниками.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.
На озброєнні армії Нідерландів перебувають 42 винищувачі F-16. З них 24 використовуються, решта хоч і не використовуються, але залишаються придатними для польотів завдяки регулярному технічому обслуговуванню.
У грудні Нідерланди без пояснень відклали продаж Dra ken International десяти винищувачів із тих, на яких не літають нідерландські пілоти, посилаючись на комерційну конфіденційність.
Речниця міністерства оборони Нідерландів заявила, що уряд розгляне поставку F-16 в Україну пізніше, бо зараз у пріоритеті навчання пілотів.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.