Швеція навчатиме українських пілотів на своїх винищувачах. Це буде базова підготовка

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час свого візиту в Україну заявив своєму колезі Олексію Резнікову, що українські пілоти зможуть попрактикуватися на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це він сказав TV4 Nyheterna.

За словами шведського міністра, українські пілоти пройдуть базову підготовку спочатку на симуляторах, а потім на самих літаках JAS 39 Gripen.

Водночас Швеція наразі не збирається передавати свої винищувачі для України, оскільки вони «потрібні для нашої власної національної оборони», сказав Пол Йонсон.

Шведський міністр оборони прибув в Україну, щоб відвідати військові частини, які вже використовують шведську оборонну техніку. Він також зустрівся з президентом Зеленським.