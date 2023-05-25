Швеція навчатиме українських пілотів на своїх винищувачах. Це буде базова підготовка

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час свого візиту в Україну заявив своєму колезі Олексію Резнікову, що українські пілоти зможуть попрактикуватися на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.
Про це він сказав TV4 Nyheterna.
За словами шведського міністра, українські пілоти пройдуть базову підготовку спочатку на симуляторах, а потім на самих літаках JAS 39 Gripen.
Водночас Швеція наразі не збирається передавати свої винищувачі для України, оскільки вони «потрібні для нашої власної національної оборони», сказав Пол Йонсон.
Шведський міністр оборони прибув в Україну, щоб відвідати військові частини, які вже використовують шведську оборонну техніку. Він також зустрівся з президентом Зеленським.
- 16 травня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями. До навчань також долучиться Норвегія.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українських аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.