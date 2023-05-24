Норвегія долучиться до навчань українських пілотів на винищувачах F-16

Міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявив, що Норвегія долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє NRK.

«Уряд позитивно ставиться до такої ініціативи. Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як зробити свій внесок у освіту та навчання», — сказав Грам.

Він наголосив, що Норвегія підтримуватиме Україну у війні проти росії доти, поки це буде потрібно.

У січні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що на освоєння американського винищувача F-16 українським льотчикам знадобиться близько шести місяців.