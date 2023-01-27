Повітряні сили ЗСУ: На освоєння винищувачів F-16 українським льотчикам знадобиться приблизно пів року

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на освоєння американського винищувача F-16 українським льотчикам знадобиться близько шести місяців.
Про це пише CNN.
«Наші пілоти можуть навчитися керувати цими літаками за кілька тижнів. Щоб освоїти те, як воювати з тими літаками, потрібен час, приблизно пів року», — сказав Ігнат.
Він додав, що інтенсивне навчання також знадобиться наземним екіпажам, які обслуговуватимуть F-16.
- F-16 — американський багатофункціональний легкий винищувач, який Штати виготовляють на експорт. Україна майже від самого початку війни просить США передати F-16, але безрезультатно.
- Американська компанія Lockheed Martin заявила, що готова постачати свої F-16 країнам, які передадуть літаки Україні.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. Також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.