FT: Компанія Lockheed Martin готова надати свої літаки F-16 для реекспорту в Україну

Американська компанія Lockheed Martin заявила, що готова постачати свої F-16 країнам, які передадуть літаки Україні.

Про це заявив головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон, пише Financial Time.

За словами Сент-Джона, його компанія не бере безпосередньої участі в переговорах щодо можливої поставки військових літаків Києву. Однак було багато розмов про передачу третім сторонам F-16 для реекспорту в Україну.

Lockheed Martin планує нарощувати виробництво F-16 в американському Грінвіллі. Нові літаки будуть потрібні тим країнам, які вирішать передати їх українцям.

Уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва. Це означає, що європейські країни потребуватимуть підтримки президента США Байдена, якщо вирішать відправити F-16 в Україну.

«Разом з нашими міжнародними союзниками та партнерами ми постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб і запитів. Наразі нам нічого оголосити щодо F-16», — сказав представник Пентагону.