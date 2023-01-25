Словаччина готова відправити в Україну 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними. Також мають обговорити передачу літаків

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. Також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.
Про це пише The Independent.
Надь заназначив, що в серпні минулого року Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти BVP-1. Натомість Німеччина відправила словакам 15 танків Leopard 2.
«Ми ще маємо 30 танків Т-72 і були б готові негайно відправити їх в Україну, навіть завтра, якщо буде варіант отримати в обмін західні танки — Leopard чи будь-які інші», — сказав Ярослав Надь.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою.
- 4 січня 2023 року Франція оголосила про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Наступного дня стало відомо, що США і Німеччина готують до передачі ЗСУ БМП M2 Bradley і Marder. Тоді західні аналітики почали писати, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.