Словаччина готова відправити в Україну 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними. Також мають обговорити передачу літаків

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. Також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.

Про це пише The Independent.

Надь заназначив, що в серпні минулого року Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти BVP-1. Натомість Німеччина відправила словакам 15 танків Leopard 2.

«Ми ще маємо 30 танків Т-72 і були б готові негайно відправити їх в Україну, навіть завтра, якщо буде варіант отримати в обмін західні танки — Leopard чи будь-які інші», — сказав Ярослав Надь.