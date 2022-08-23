Словаччина відправить в Україну 30 БМП. Натомість країна отримає танки від Німеччини

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передасть Україні 30 бойових машин піхоти BVP-1. Натомість Німеччина відправить у Словаччину 15 танків Leopard 2A4, необхідну амуніцію та запасні частини.

Про це пише Aktuality.

Раніше міністр оборони заперечував, що Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72. «На даний момент ми не розглядаємо відправку танків Т-72 в Україну», — сказав Ярослав Надь.

Він не повідомив, коли саме Україна отримає бойові машини від Словаччини. Він припускає, що вони прибудуть у найближчі кілька тижнів. Проте з міркувань безпеки оборонне відомство повідомить про поставку BVP-1 лише після того, як ці машини будуть в Україні.

За словами Надя, Німеччина надасть Словаччині військову техніку на суму понад €100 мільйонів.

«До кінця року ми отримаємо як мінімум одну машину», — сказав голова Міноборони Словаччини про поставки танків Leopard 2A4. Решту німецьких танків очікують наступного року.