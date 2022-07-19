Die Welt: Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Шольца

Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Олафа Шольца про постачання необхідного озброєння.
Про це пише Die Welt, яка проаналізувала список доставленої і запланованої зброї, опублікований урядом ще 21 червня. З тих пір він тричі змінювався, проте судячи зі списку переданої зброї, який є у розпорядженні газети, останні поставки були незначними.
У перший тиждень липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі харчових пайків, а у другий — 102 неброньованих авто. При цьому 21 червня Україна отримала від Німеччини сім самохідних гаубиць PzH 2000, а 28 червня боєприпаси, ще 5 тисяч шоломів, обладнання для захисту від дронів та запчастини для автомобілів. Це були найвагоміші поставки.
За даними видання, з 30 березня до середини червня в Україну відправляли в основному такі речі, як рації, ручні гранати, запасні частини до кулеметів, шнури для вибухівки.
Газета зазначає, у Україна часто сама вимушено закуповує озброєння у Німеччини. У червні Київ вкотре за власною ініціативою закупив 2 900 протитанкових гранатометів Matador безпосередньо у виробника.
- У списку озброєння від уряду Німеччина обіцяє Україні важку бронетехніку, системи ППО, дрони і реактивні системи залпового вогню MARS. Але поки це обіцянки.
- Загалом Німеччина передала Україні 500 протиповітряних ракет Stinger, 2 700 ПЗРК «Стріла», 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, а також запчастини для літаків МіГ-29.
- 10 липня стало відомо, що Німеччина вирішила проблему з постачанням боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, що дозволить Україні швидше їх отримати.