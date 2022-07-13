Новини

Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік зброї, яка готується до передачі Україні

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.

Україна отримає:

  • 900 протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 і 3 тисячі боєприпасів до них;
  • 14 900 протитанкових мін;
  • 500 протиповітряних ракет Stinger;
  • 2 700 ПЗРК «Стріла»
  • 7 155-мм самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000;
  • 21,8 мільйона патронів до пістолетів;
  • 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (техніка з Данії, передача фінансується Німеччиною);
  • 3 РСЗВ MARS з боєприпасами;
  • 3 самохідні гаубиці 2000 року виробництва;
  • 4 тисячі 35-мм набоїв до протиповітряних танків Gepard + ще 6 тисяч набоїв;
  • 53 тисячі боєприпасів для ППО;
  • 65 холодильників для медичного майна;
  • 1 пункт дезактивації автотранспорту;
  • 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;
  • 10 (+10) автономних наземних дронів;
  • 14 тягачів та 14 напівпричепів;
  • 2 трактори та 4 причепи;
  • 43 розвідувальних дрона;
  • 1 високочастотний прилад з обладнанням;
  • 10 захищених автомобілів;
  • 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;
  • 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;
  • систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
  • РЛС виявлення артилерії COBRA;
  • 80 пікапів;
  • 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги;
  • 3 броньовані евакуаційні машини;
  • запчастини до літаків МіГ-29;
  • 3 ремонтні машини Bergepanzer 2.

І це ще не повний перелік озброєння — у ньому ще кулемети MG 3, вони ж «костроізи», тисячі мін, гранат, патронів, касок, та іншого військового майна.