Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік зброї, яка готується до передачі Україні

Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.

Україна отримає:

900 протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 і 3 тисячі боєприпасів до них;

14 900 протитанкових мін;

500 протиповітряних ракет Stinger;

2 700 ПЗРК «Стріла»

7 155-мм самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000;

21,8 мільйона патронів до пістолетів;

54 бронетранспортери M113 з озброєнням (техніка з Данії, передача фінансується Німеччиною);

3 РСЗВ MARS з боєприпасами;

3 самохідні гаубиці 2000 року виробництва;

4 тисячі 35-мм набоїв до протиповітряних танків Gepard + ще 6 тисяч набоїв;

53 тисячі боєприпасів для ППО;

65 холодильників для медичного майна;

1 пункт дезактивації автотранспорту;

8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;

10 (+10) автономних наземних дронів;

14 тягачів та 14 напівпричепів;

2 трактори та 4 причепи;

43 розвідувальних дрона;

1 високочастотний прилад з обладнанням;

10 захищених автомобілів;

8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;

4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;

систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

РЛС виявлення артилерії COBRA;

80 пікапів;

100 тисяч аптечок першої медичної допомоги;

3 броньовані евакуаційні машини;

запчастини до літаків МіГ-29;

3 ремонтні машини Bergepanzer 2.

І це ще не повний перелік озброєння — у ньому ще кулемети MG 3, вони ж «костроізи», тисячі мін, гранат, патронів, касок, та іншого військового майна.