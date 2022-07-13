Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік зброї, яка готується до передачі Україні

Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.
Україна отримає:
- 900 протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 і 3 тисячі боєприпасів до них;
- 14 900 протитанкових мін;
- 500 протиповітряних ракет Stinger;
- 2 700 ПЗРК «Стріла»
- 7 155-мм самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000;
- 21,8 мільйона патронів до пістолетів;
- 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (техніка з Данії, передача фінансується Німеччиною);
- 3 РСЗВ MARS з боєприпасами;
- 3 самохідні гаубиці 2000 року виробництва;
- 4 тисячі 35-мм набоїв до протиповітряних танків Gepard + ще 6 тисяч набоїв;
- 53 тисячі боєприпасів для ППО;
- 65 холодильників для медичного майна;
- 1 пункт дезактивації автотранспорту;
- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;
- 10 (+10) автономних наземних дронів;
- 14 тягачів та 14 напівпричепів;
- 2 трактори та 4 причепи;
- 43 розвідувальних дрона;
- 1 високочастотний прилад з обладнанням;
- 10 захищених автомобілів;
- 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;
- 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;
- систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
- РЛС виявлення артилерії COBRA;
- 80 пікапів;
- 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги;
- 3 броньовані евакуаційні машини;
- запчастини до літаків МіГ-29;
- 3 ремонтні машини Bergepanzer 2.
І це ще не повний перелік озброєння — у ньому ще кулемети MG 3, вони ж «костроізи», тисячі мін, гранат, патронів, касок, та іншого військового майна.
- У червні уряд Німеччини вже публікував перелік озброєння, яке готують до передачі Україні. Він включає важку бронетехніку, системи ППО, дрони і реактивні системи залпового вогню MARS.
- Німеччина вже передала Україні 500 протиповітряних ракет Stinger, 2 700 ПЗРК «Стріла», 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, а також запчастини для літаків МіГ-29.
- Також Україна могла отримати німецькі танки. Уряд Іспанії був готовий передати Україні танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси, проте на це потрібна згода Німеччини. Джерела, близькі до уряду Німеччини, стверджують, що в Берліні побоюються, що українські військові можуть використати їх для вторгнення на територію росії.
- 10 липня стало відомо, що Німеччина вирішила проблему з постачанням боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Тепер Україна може отримати перші 30 установок вже в липні.