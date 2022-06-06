Bild: Уряд Німеччини боїться, що Україна використає німецькі танки для вторгнення в росію

Уряд Німеччини блокує поставки танків Україні, оскільки побоюється, що українські військові можуть використати їх для вторгнення на територію росії.

Про це пише видання Bild.

«Джерела, близькі до уряду Німеччини, кажуть, що є побоювання, що Україна може стати самовпевненою, якщо здобуде серію перемог на полі бою і увійде на російську територію, а це означатиме, що німецькі танки знову опиняться на території росії», — йдеться у статті.

Видання зазначає, що у Берліні вважають, що поки немає потреби готувати бронетехніку до постачання. В цьому питанні Німеччина орієнтується на США і вважає, що якщо Штати вирішать відправити Україні бронетехніку, то підготовка до відправки німецьких бойових машин піхоти Marder займе декілька місяців.