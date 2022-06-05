El Pais: Іспанія готова постачити Україні німецькі танки Leopard та зенітні комплекси

Іспанія готова передати Україні німецькі танки Leopard та зенітно-ракетні комплекси.

Про це пише видання El Pais.

Зокрема, уряд Іспанії готовий надати бойові танки Leopard A4, які вже десять років перебувають на складах бази матеріально-технічного забезпечення іспанської армії в Сарагосі. Ці танки є частиною партії зі 108 уживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році. Джерела видання повідомляють, що близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії.

Крім того, повідомляється, що Іспанія планує постачити Києву батареї зенітних ракет Shorad Aspide, які армія Іспанії замінила на іншу, більш сучасну систему. Рішення про відправку можуть ухвалити після переговорів Координаційного центру з озброєння України в Штутгарті.

Також іспанський уряд запропонував Україні навчити військових поводження з танками Leopard. Навчання спочатку відбуватиметься в Латвії, де іспанська армія розгорнула контингент із 500 солдатів та шести танків Leopard 2E. Другий етап навчання українських танкістів буде вже на території Іспанії.