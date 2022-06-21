IRIS-T, MARS та Panzerhaubitzen 2000. Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, яка готується до передачі Україні

Уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.

Список опублікований на сайті уряду.

Україна отримає:

10 тисяч артилерійських боєприпасів;

53 тисячі зенітних боєприпасів;

5 тисяч шоломів;

7 155-мм самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000;

8 мобільних наземних радіолокаційних систем (РЛС) та тепловізійні прилади.

40 розвідувальних дронів;

10 бронеавтомобілів;

8 електронних пристроїв захисту від дронів;

4 мобільні системи розмінування;

10 протидронових гармат;

80 пікапів Toyota,

22 ваговози,

систему протибатарейної боротьби COBRA ;

54 БТР М113 із озброєнням;

30 зенітних самохідних установок Gepard;

систему ППО IRIS-T SLM;

3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом.

З міркувань безпеки федеральний уряд не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

Окремо вказано список озброєння, яке вже передали Україні. Це 500 протиповітряних ракет Stinger, 2 700 ПЗРК «Стріла», 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для літаків МіГ-29.