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IRIS-T, MARS та Panzerhaubitzen 2000. Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, яка готується до передачі Україні

Автор:
Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.

Список опублікований на сайті уряду.

Україна отримає:

  • 10 тисяч артилерійських боєприпасів;
  • 53 тисячі зенітних боєприпасів;
  • 5 тисяч шоломів;
  • 7 155-мм самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000;
  • 8 мобільних наземних радіолокаційних систем (РЛС) та тепловізійні прилади.
  • 40 розвідувальних дронів;
  • 10 бронеавтомобілів;
  • 8 електронних пристроїв захисту від дронів;
  • 4 мобільні системи розмінування;
  • 10 протидронових гармат;
  • 80 пікапів Toyota,
  • 22 ваговози,
  • систему протибатарейної боротьби COBRA ;
  • 54 БТР М113 із озброєнням;
  • 30 зенітних самохідних установок Gepard;
  • систему ППО IRIS-T SLM;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом.

З міркувань безпеки федеральний уряд не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

Окремо вказано список озброєння, яке вже передали Україні. Це 500 протиповітряних ракет Stinger, 2 700 ПЗРК «Стріла», 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для літаків МіГ-29.