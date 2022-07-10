Німеччина вирішила проблему з боєприпасами для зеніток Gepard. Україна може отримати їх у цьому місяці

Німеччина вирішила проблему з постачанням боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Тепер Україна може отримати перші 30 установок вже в липні.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Німецький уряд обіцяв Gepard Україні ще навесні, проте в Німеччині не вистачало боєприпасів — в країні було лише 60 тисяч 35-мм снарядів. Швейцарія, яка виробляла такі боєприпаси, заблокувала їхню передачу Україні. Зрештою німецький уряд знайшов постачальника в Норвегії. Він пообіцяв надати необхідну кількість снарядів для автоматичних гармат Oerlikon, які стоять на Gepard.

Снаряди випробують на полігонах Бундесверу вже наступного тижня. Якщо проблем не виникне, то близько 30 одиниць Gepard поїдуть до України вже цього місяця.