Швейцарії не дозволила Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери й боєприпаси

Уряд Швейцарії не дозволив Данії та Німеччині поставити Україні приблизно 20 БМП Piranha III і боєприпаси до зенітних комплексів Gepard швейцарського виробництва.

Як повідомив мовник SRF, уряд вказав, що поставки швейцарської зброї порушують закон про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до країн, які воюють.

Швейцарія раніше вже відмовила в передачі Україні боєприпасів до німецьких БМП Marder. Проте поки невідомо, чи буде Швейцарія дотримуватися своєї позиції з огляду на тиск союзників. У федеральній адміністрації та в парламенті країни є політики, які вважають, що Швейцарія може дозволити європейським державам передавати швейцарське озброєння за певних умов.