Швейцарія заблокувала реекспорт в Україну боєприпасів до німецьких БМП Marder

Швейцарія блокує реекспорт боєприпасів свого виробництва, що використовуються у німецьких БМП Marder. Ці бойові машини піхоти має отримати Україна з Німеччини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на швейцарське видання Sonntags Zeitung.

За словами прессекретаря Швейцарського державного секретаріату з економічних питань (SECO), було два запити від Німеччини про реекспорт боєприпасів для передачі Україні.

«Обидва запити Німеччини отримали негативну відповідь із посиланням на нейтралітет Швейцарії та обов’язкові критерії обмеження на постачання зброї у зони конфлікту», — сказав речник секретаріату.