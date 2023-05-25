Рада Євросоюзу ще на рік продовжила режим безмитної торгівлі з Україною

Рада Європейського Союзу ухвалила постанову про продовження безмитного режиму на український експорт до країн блоку ще на рік — до червня 2024 року.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

У такий спосіб Євросоюз демонструє підтримку України, допомагає зберегти стабільність її торгівлі та економіки.

Митні тарифи не діятимуть на фукти й овочі, на які поширюється система вхідних цін, сільськогосподарську продукцію і продукти її перероблення, що підлягають тарифним квотам.

Водночас у постанові не йдеться про промислові товари з України, адже їх не обкладають митом з початку 2023 року за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Європейський Союз, як свідчать дані Європейської комісії, є найбільшим торговим партнером України. На нього припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році.

Нульові мита для українських товарів на рік ЄС запровадив у червні 2022 року.