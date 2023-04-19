ЄС надасть допомогу європейським фермерам та почне розслідування щодо імпорту української агропродукції

Європейська комісія виділить додатковий пакет фінансової допомоги європейським фермерам, які нібито постраждали через українську агропродукцію. Також там проведуть розслідування щодо її впливу на європейський ринок.
Про це пише Інтерфакс.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії виробити загальний підхід у рамках принципу єдиного ринку ЄС.
«Президент [Єврокомісії] представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках», — повідомила директор із політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант.
За її словами, для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі €100 млн.
«По-друге, ми вживатимемо превентивних заходів відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. І, по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів» , — додала вона.
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить ці пропозиції і шляхи з міністрами відповідних пʼяти держав-членів, а також із колегами з України.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні та того факту, що в Україні переважно на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- 16 квітня Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення. Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС назвали неприйнятними. Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції.
- Увечері 18 квітня перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції. Його розблокують у ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня.