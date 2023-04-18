Єврокомісія готує план допомоги фермерам, які «постраждали» від української агропродукції

Європейська комісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції. Перший пакет у розмірі €56 мільйонів вже виділяли наприкінці березня.

Про це пише Euractiv.

«Ми зараз працюємо над другим пакетом заходів, у рамках якого ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від постачання з України», — заявив представник Єврокомісії.

Як зазначає «Польське радіо», вартість другого пакета допомоги сягне €100 мільйонів. Його отримають фермери з пʼяти країн. Польща з цього пакета матиме третину — близько €30 мільйонів.

Паралельно Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною щодо запровадженої заборони на імпорт зерна з України. А у вівторок 25 квітня це буде однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі.

Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. Пʼять країн матимуть можливість подвоїти цю суму за рахунок дотацій з національних бюджетів.