Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів — навіть транзитом

Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Відповідну постанову ухвали уряд, заявив голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський під час партійного з’їзду.

Про це повідомляють RMF24 та Укрінформ.

Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».

У травні 2022 року Євросоюз на рік скасував ввізне мито та квоти на зерно та іншу українську сільськогосподарську продукцію, включно з олійними культурами, цукром, мʼясом птиці та яйцями. Це було заходом підтримки економіки воюючої країни, але наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують.

Качинський оголосив, що Польща проведе загальний закуп зерна у сховищах з доплатою та збереже субсидії для польських аграріїв, аби захистити їхні інтереси. Він додав, що якщо не заборонити ввезення сільгосппродуктів з-за кордону, то польські аграрії зазнаватимуть збитків і надалі. Качинський також анонсував викуп українського зерна, яке зараз лежить на складах у Польщі.

Що саме заборонили ввозити?

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда оприлюднив перелік, до якого увійшло зерно, цукор, хміль, льон і коноплі, насіння, сухі корми, фрукти та овочі, птиця, яловичина, телятина, свинина, баранина, яйця та продукти бджільництва. Під заборону також потраплять вино та етиловий спирт. Заборона починає діяти відсьогодні, 15 квітня.

Реакція України

Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що шкодує про рішення польської сторони і вважає, що воно суперечать двостороннім домовленостям.

«Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям. Мінагрополітики зі свого боку завжди з розумінням ставилось до ситуацій в польському агросекторі й оперативно реагувало на різного роду виклики. Тиждень тому ми погодили, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння», — йдеться в заяві.

У відомстві додали, що розуміють важку ситуацію польських фермерів, але акцентують на тому, що сьогодні найскладніша ситуація у фермерів України — вони зазнають колосальних збитків через війну і гинуть на полях від російських мін.

Мінагропром пропонує Польщі новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси обох країн і врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі.