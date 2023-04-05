Міністр сільського господарства Польщі йде у відставку через кризу з українським зерном

Польський міністр сільського господарства Генрік Ковальчик подав у відставку на тлі кризи з надлишком українського зерна на ринку Польщі, яку він не зміг подолати.

Про це пише Wprost.

За словами Ковальчика, він «усвідомив, що Євросоюз не виконає головні вимоги [польських] аграріїв».

Причиною його рішення стали численні протести фермерів, незадоволених продовженням зернової угоди ЄС з Україною ще на рік. Напередодні Єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного ввезення збіжжя з України на рік — із червня 2023 року до 5 червня 2024-го. Це, як вважають аграрії та сам Ковальчик, дискримінує польських виробників зернових.

У травні 2022 року Євросоюз на рік скасував ввізне мито та квоти на зерно та іншу українську сільськогосподарську продукцію, включно з олійними культурами, цукром, мʼясом птиці та яйцями. Це було заходом підтримки економіки воюючої країни.

Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують.

Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам, але влада їхніх країн вважає цю суму надто маленькою. Польський уряд уже запровадив держсубсидії для аграріїв, які зазнають збитків, але ситуацію це не покращило.