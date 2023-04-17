Словаччина також забороняє імпорт агропродукції з України

Уряд Словаччини також забороняє імпорт зерна та деякої іншої агропродукції з України. Словаки стали третіми в ЄС, хто ввів таку заборону.

Про це пише Novinky.

Там зазначають, що це рішення тимчасове, а в уряді проведуть засідання міжвідомчої комісії. У Словаччині кажуть, що місцеві фермери не можуть конкурувати з дешевим українським зерном на ринку.

Міністерство сільського господарства розповіло, що вичерпало всі можливості легального врегулювання ситуації зі збереженням транзиту. Очікувалося, що українське зерно вирушатиме через територію країни далі в інші держави, однак воно потрапляє на склади Євросоюзу та дестабілізує ринок.