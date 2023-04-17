Словаччина також забороняє імпорт агропродукції з України

Уряд Словаччини також забороняє імпорт зерна та деякої іншої агропродукції з України. Словаки стали третіми в ЄС, хто ввів таку заборону.
Про це пише Novinky.
Там зазначають, що це рішення тимчасове, а в уряді проведуть засідання міжвідомчої комісії. У Словаччині кажуть, що місцеві фермери не можуть конкурувати з дешевим українським зерном на ринку.
Міністерство сільського господарства розповіло, що вичерпало всі можливості легального врегулювання ситуації зі збереженням транзиту. Очікувалося, що українське зерно вирушатиме через територію країни далі в інші держави, однак воно потрапляє на склади Євросоюзу та дестабілізує ринок.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- 16 квітня Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня.
- У Єврокомісії відреагували на рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту українського зерна. Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС назвали неприйнятними.