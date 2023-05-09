ЄС остаточно вирішив ще на рік продовжити скасування мит на імпорт з України

Європейський парламент підтримав пропозицію ще на рік скасувати мита та інші податки для ввезення товарів і послуг з України. Раніше це рішення ухвалила Рада ЄС.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

За це рішення проголосували 537 депутатів, 42 були проти, а 38 утрималися.

Скасування мит стосується фруктів і овочів, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включили до нової пропозиції.

Таким чином ЄС остаточно ухвалив це рішення, воно набуде чинності після публікації в офіційному журналі.

За даними Європейської комісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна посідає 15 місце у списку торгових партнерів ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі Євросоюзу.

Уперше нульові мита на рік ЄС запровадив у червні 2022 року.