ЄС остаточно вирішив ще на рік продовжити скасування мит на імпорт з України

Європейський парламент підтримав пропозицію ще на рік скасувати мита та інші податки для ввезення товарів і послуг з України. Раніше це рішення ухвалила Рада ЄС.
Про це пише пресслужба Європарламенту.
За це рішення проголосували 537 депутатів, 42 були проти, а 38 утрималися.
Скасування мит стосується фруктів і овочів, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включили до нової пропозиції.
Таким чином ЄС остаточно ухвалив це рішення, воно набуде чинності після публікації в офіційному журналі.
За даними Європейської комісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна посідає 15 місце у списку торгових партнерів ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі Євросоюзу.
Уперше нульові мита на рік ЄС запровадив у червні 2022 року.
- Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують. На тлі цього ЄС надасть допомогу європейським фермерам і почне розслідування щодо імпорту української агропродукції.
- 15 квітня Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів (24 квітня відновили транзит залізницею). 16 квітня Угорщина також оголосила про заборону до червня імпорту агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.