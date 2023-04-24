«Укрзалізниця» відновила транзит зерна через Польщу

«Укрзалізниця» відновила транзитні перевезення української сільськогосподарської продукції через територію Польщі.

Про це агентству Інтерфакс повідомили в компанії.

Польський перевізник PKP Cargo скасував обмеження 21 квітня (діяли вони з 15 квітня). Відвантажувати продукцію можна для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданська, Гдині, Свіноуйсьця і Шецина.

Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, розташованих на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.