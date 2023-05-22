Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала російські злочини проти України геноцидом, а російський режим — рашизмом.

Про це пише голова постійної делегації України в асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Декларацію про визнання дій росії в Україні геноцидом, а російського режиму рашизмом ухвалили на сесії Асамблеї в Люксембурзі.

Водночас Парламентська асамблея закликала держав-учасниць НАТО публічно підтвердити на саміті у Вільнюсі, що Україна стане членом Альянсу, і погодити кроки для її вступу.