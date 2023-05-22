Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала російські злочини проти України геноцидом, а російський режим — рашизмом.
Про це пише голова постійної делегації України в асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
Декларацію про визнання дій росії в Україні геноцидом, а російського режиму рашизмом ухвалили на сесії Асамблеї в Люксембурзі.
Водночас Парламентська асамблея закликала держав-учасниць НАТО публічно підтвердити на саміті у Вільнюсі, що Україна стане членом Альянсу, і погодити кроки для її вступу.
- У листопаді минулого року Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
- 19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, а вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України.
- Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а в його створенні брала б участь ООН.
- Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд і уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з об’єднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.