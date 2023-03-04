Україна з партнерами та Міжнародним кримінальним судом створили діалогову групу. Вона скорегує розслідування злочинів рф

Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд та уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні.

Про це повідомив кореспондент «Бабеля» з першого публічного засідання цієї групи, яке відбулося на форумі United for Justice.

Діалогову групу презентували генпрокурор Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, заступник премʼєр-міністра Нідерландів Вопке Гукстра, президент Євроюсту Ладіслав Хамран і голова МЗС Дмитро Кулеба.

Діалогова група займатиметься чотирма напрямами:

технічна, експертна та інша підтримка національних органів розслідування;

співпраця з міжнародними інституціями, наприклад, з МКС або комісією ООН з розслідування міжнародних злочинів, а також з організаціями, які займаються збором доказів воєнних і інших міжнародних злочинів;

координація між країнами в розслідуваннях злочинів, коли, наприклад, є глобальна проблема, яка проглядається в розслідуваннях злочинів у різних країнах, і її потрібно вирішити чи обговорити комплексно;

співпраця з неурядовими громадськими організаціями, які збирають інформацію про злочини.

Чому це важливо?

Наразі в Україна відкрито приблизно 70 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів росіян. Збором доказів і розслідуванням злочинів займається не тільки Офіс генпрокурора, але й Міжнародний кримінальний суд, прокурори та слідчі третіх країн, а також правозахисні організації. Діалогова група дозволить координувати і обʼєднувати всіх цих учасників.