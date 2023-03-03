США починають співпрацю зі слідчою групою з розслідування злочинів росії проти України

США розпочинають співпрацю з об’єднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.

Про це оголосив генпрокурор України Андрій Костін, передає кореспондент «Бабеля».

«Я радий вітати генпрокурора США Мерріка Гарланда, ласкаво просимо до нашої групи», — сказав Костін на початку зустрічі учасників групи.

Гарланд назвав цей момент історичним і заявив, що захоплюється українськими слідчими, які попри війну, працюють над розслідуванням злочинів агресора. «Інструменти правосуддя мають бути сильнішими за інструменти війни, тому ми сьогодні тут», — сказав Гарланд.

Американська сторона сьогодні підписала Меморандум порозуміння з усіма членами JIT. Це означає тісну співпрацю задля ефективного і швидкого обміну інформацією та доказами.