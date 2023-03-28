США підтримали створення спецтрибуналу для росії, але в межах української судової системи. Україна хоче Міжнародний трибунал

Пані посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак заявила, що Вашингтон вважає найкращим варіантом створення інтернаціоналізованого суду в межах української судової системи.
Про це пише Voice of America.
Такий суд залучатиме міжнародний персонал, зокрема суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів тощо. Разом із цим суд може розміщуватися в Європі, аби «зміцнити європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції […], сприяти наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії», а також він «демонструватиме лідерство України в забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в межах національної юридичної системи».
До того ж такий гібридний суд не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції. Утім, міжнародного консенсусу з цього питання поки що немає.
Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а у його створенні брала участь ООН. Гібридний суд у межах української судової системи викликає низку запитань, наприклад, чи зможе такий суд подолати імунітет путіна як президента, або чиїм іменем виноситимуть вироки.
- Тим часом Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд та уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з об’єднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.
- Раніше в Офісі президента України заявляли, що Києву не вистачає підтримки Сполучених Штатів у питанні створення спецтрибуналу над керівництвом росії.