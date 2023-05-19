Суд повернув державі земельні ділянки на березі Дніпра. Ними незаконно володіла дружина Медведчука

Київська обласна прокуратура відстояла в суді право держави на землі на березі Дніпра, які були незаконною власністю дружини ексдепутата від ОПзЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Ідеться про земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн.
Прокурори довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра в Бориспільському районі була відведена в приватну власність всупереч вимогам законодавства. Відтак Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення цих земель у державну власність.
- Оксана Марченко — колишня телеведуча, дружина кума путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді (його видали росії під час обміну полоненими). Подружжя володіє в Криму бізнесом, який зʼявився там уже після російської анексії, Марченко має будівельну компанію в росії, паливом з її іншого російського заводу заправляли танки в «Л/ДНР». В Україні суди заарештували активи її фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії в окупованому Криму, акції обленерго, житлові будинки в Києві та Криму, три земельні ділянки у Львівській області та додаткові активи, якими управляли з росії.
- 19 лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко через їхнє фінансування тероризму. Марченко підозрюють у фінансуванні повалення конституційного ладу. З 11 квітня 2023 року вона перебуває в розшуку.