Суд повернув державі земельні ділянки на березі Дніпра. Ними незаконно володіла дружина Медведчука

Київська обласна прокуратура відстояла в суді право держави на землі на березі Дніпра, які були незаконною власністю дружини ексдепутата від ОПзЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ідеться про земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн.

Прокурори довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра в Бориспільському районі була відведена в приватну власність всупереч вимогам законодавства. Відтак Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення цих земель у державну власність.