ООН: Після перевороту Мʼянма імпортувала зброї на мільярд доларів. Найбільшими постачальниками стали росія і Китай

Військова хунта Мʼянми після перевороту імпортувала озброєння щонайменше на мільярд доларів. Переважна більшість зброї та техніки надходить до країни від окремих людей і компаній з росії, Китаю та Сінгапуру.
Про це йдеться у звіті ООН.
Експерти визначили 254 унікальних постачальників для військових Мʼянми. Російські компанії отримали $406 мільйонів від продажів, китайські, серед яких є державні, — $267 мільйонів. Ще майже на $254 мільйони Мʼянма закупилася в Сінгапурі.
Утім, за словами спеціального доповідача ООН Тома Ендрюса, він не отримав інформації про схвалення військових постачань хунті урядом Сінгапуру, на відміну від росії та Китаю.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот — владу захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією.
- Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого. Військові та поліція вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.
- У вересні тіньовий уряд Мʼянми закликав населення до збройного повстання проти хунти, але більшість протестів досі мають мирний характер.