Суд арештував активи Оксани Марченко в «Запорізькому заводі феросплавів» на понад мільярд гривень

Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в «Запорізькому заводі феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів перевищує мільярд гривень
Про це СБУ оголосила 25 квітня.
Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.
«Запорізький завод феросплавів» є монопольним виробником металевого мангану в Україні та входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Арешт активів Марченко вбереже їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб, а в подальшому дозволить передати на користь держави.
Раніше суд арештував майно Оксани Марченко на понад 6 мільярдів гривень — у справах про фінансування російських окупаційних угруповань.
- Оксана Марченко — колишня телеведуча, дружина кума путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді (його видали росії під час обміну полоненими). Подружжя володіє у Криму бізнесом, який зʼявився там вже після російської анексії, Марченко має будівельну компанію в росії, паливом з її іншого російського заводу заправляли танки в «Л/ДНР». В Україні суди заарештували активи її фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії в окупованому Криму, акції обленерго, житлові будинки в Києві та Криму, три земельні ділянки у Львівській області та додаткові активи, якими управляли з росії.
- 19 лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко через їхнє фінансування тероризму. Марченко підозрюють у фінансуванні повалення конституційного ладу. З 11 квітня 2023 року вона перебуває в розшуку.