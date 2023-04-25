Суд арештував активи Оксани Марченко в «Запорізькому заводі феросплавів» на понад мільярд гривень

Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в «Запорізькому заводі феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів перевищує мільярд гривень

Про це СБУ оголосила 25 квітня.

Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

«Запорізький завод феросплавів» є монопольним виробником металевого мангану в Україні та входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Арешт активів Марченко вбереже їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб, а в подальшому дозволить передати на користь держави.

Раніше суд арештував майно Оксани Марченко на понад 6 мільярдів гривень — у справах про фінансування російських окупаційних угруповань.