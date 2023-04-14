Українське МЗС відреагувало на заяву премʼєра Угорщини Віктора Орбана. Той назвав Україну «фінансово неіснуючою»

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою країною» і заявив, що як тільки Європа і США припинять давати Києву гроші, «війна закінчиться негайно».
На це відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко. Він назвав заяву Орбана цинічною, наголошуючи, що Угорщина отримує від Євросоюзу «чималі гроші» для підтримки економіки.
Ніколенко додав, що підтримка України — це інвестиція Європи у власну безпеку.
«Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», — резюмував речник відомства.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею». Тоді Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла.
- Угорщина з початку повномасштабного вторгнення не надала Україні військову допомогу, періодично блокує виділення їй коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги.
- У листопаді 2022 року Орбана сфотографували в шарфі, на якому була зображена «Велика Угорщина» — території колишнього Королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, що вона мала до початку війни. Після цього МЗС України викликав угорського посла. Орбан заявив, що «футбол — поза політикою», а збірна Угорщини — це команда «всіх угорців, де б вони не жили».
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики. Також він говорив, що війна в Україні припиниться, коли США перестануть давати їй зброю та кошти.