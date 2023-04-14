Українське МЗС відреагувало на заяву премʼєра Угорщини Віктора Орбана. Той назвав Україну «фінансово неіснуючою»

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою країною» і заявив, що як тільки Європа і США припинять давати Києву гроші, «війна закінчиться негайно».

На це відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко. Він назвав заяву Орбана цинічною, наголошуючи, що Угорщина отримує від Євросоюзу «чималі гроші» для підтримки економіки.

Ніколенко додав, що підтримка України — це інвестиція Європи у власну безпеку.

«Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», — резюмував речник відомства.