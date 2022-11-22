Україна викликала угорського посла через шарф прем’єра Орбана, на якому у складі Угорщини «опинилися» території шести країн

Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла через шарф премʼєра Угорщини Віктора Орбана. На цьому шарфі, в якому Орбан прийшов на футбольний матч, була зображена так звана Велика Угорщина.
Про це у своєму Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.
Орбана сфотографували на товариському матчі між збірними Угорщини та Греції в Будапешті. На його шарфі була зображена «Велика Угорщина» — території колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, які вона мала до початку війни.
«Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана», — підкреслив Ніколенко.
- У травні 2022 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив залежність Угорщини від російської нафти тим, що у неї немає виходу до моря, який був до Тріанонського мирного договору 1920 року. Тоді Угорщина втратила значну частину земель і вихід до Адріатичного моря. Орбан заявив, що пропозиції ЄС щодо ембарго на російську нафту не враховують, що Угорщина може отримувати її лише через наземний нафтопровід з росії або ж з півдня, але для цього потрібно, щоб Хорватія збільшила потужності.
- «Ті, хто мають вихід до моря і порти, можуть доставляти нафту танкерами. Якби вони не відібрали їх (порти) у нас, у нас теж був би порт», — сказав Орбан, натякаючи на порт Рієка (територія Хорватії). Після цих заяв Хорватія викликала угорського посла, якому заявила протест.