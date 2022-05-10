Угорський прем’єр Орбан висунув територіальні претензії Хорватії, пояснюючи позицію щодо нафтового ембарго

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив залежність Угорщини від російської нафти тим, що у неї немає виходу до моря, який був до Тріанонського мирного договору 1920 року. Тоді Угорщина втратила значну частину земель і вихід до Адріатичного моря.

Про це пишуть Тelex і HRT.

Орбан заявив, що пропозиції ЄС щодо ембарго на російську нафту не враховують, що Угорщина може отримувати її лише через наземний нафтопровід з росії, або ж з півдня, але для цього потрібно було би, щоб Хорватія збільшила потужності.

«Ті, хто мають вихід до моря і порти, можуть доставляти нафту танкерами. Якби вони не відібрали їх (порти) у нас, у нас також був би порт», — сказав Орбан, натякаючи на порт Рієка (територія Хорватії).

Після цих заяв Хорватія викликала угорського посла, якому заявила протест.

«Хорватія засуджує заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Ми також засуджуємо будь-які територіальні претензії до суверенних держав», — заявили в МЗС Хорватії.