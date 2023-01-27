Угорщина блокуватиме санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.
Про це пише Reuters.
«Ми не дозволимо реалізувати план включення атомної енергетики до санкцій. Про це не може бути й мови», — заявив він.
Україна тривалий час просить Захід ввести санкції проти російської ядерної енергетики, зокрема проти компанії «Росатом».
Водночас на території Угорщини є атомна електростанція, яку збудував «Росатом». Також Угорщина закуповує для реакторів російське ядерне паливо.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз прискорити роботу над пакетом санкцій щодо росії та спрямувати його проти ракетної індустрії рф. Україна також наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» та забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ і повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.