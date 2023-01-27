Премʼєр Орбан назвав Україну «нічийною землею». МЗС України викликало угорського посла

Міністерство закордонних справ України викличе посла Угорщини після того, як угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею».

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Під час спілкування з журналістами в Будапешті 27 січня премʼєр-міністр Угорщини порівняв Україну з «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею».

«Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами», — зазначив Олег Ніколенко.