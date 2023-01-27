Премʼєр Орбан назвав Україну «нічийною землею». МЗС України викликало угорського посла

Міністерство закордонних справ України викличе посла Угорщини після того, як угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею».
Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Під час спілкування з журналістами в Будапешті 27 січня премʼєр-міністр Угорщини порівняв Україну з «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею».
«Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами», — зазначив Олег Ніколенко.
- Угорщина з початку повномасштабного вторгнення не надала Україні військову допомогу, періодично блокує виділення їй коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги.
- У листопаді Орбана сфотографували в шарфі, на якому була зображена «Велика Угорщина» — території колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, що вона мала до початку війни. Після цього МЗС України викликав угорського посла. Сам Орбан заявив, що «футбол — поза політикою», а збірна Угорщини — це команда «всіх угорців, де б вони не жили».
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявляв, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики. Також він говорив, що війна в Україні припиниться, коли США перестануть давати їй зброю та кошти.