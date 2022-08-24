Угорщина проти нових санкцій та заборони віз для росіян

Угорщина не хоче домовлятися по нові санкції проти росії та виступає проти візових обмежень для громадян рф.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто написав у своєму Facebook після телефонної розмови із естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

«Говорили також про пропозицію, яка зробить більш жорсткою практику видачі європейських віз громадянам росії. Тут ми співчуваємо позиції канцлера Німеччини і не плануємо вводити жодних обмежень», — зазначив Сійярто.

Сійярто та Рейнсалу зокрема обговорили новий пакет санкцій проти росії. Голова МЗС Угорщини зазначив, що його країна «навіть не хоче домовлятися про енергетичні санкції».

«Наразі фізично неможливо забезпечити постачання Угорщині нафти та природного газу без російських енергоресурсів, але ми не сприятимемо тому, щоб угорський народ заплатив ціну війни. Енергетичні санкції шкодять Європі більше, ніж росії, тому їх посилення повністю суперечить здоровому глузду», — наголосив Петер Сійярто.

Водночас він зазначив, що Угорщина особливо зацікавлена у якнайшвидшому встановленні миру в Україні.