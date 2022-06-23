Чехія вирішила не видавати візи росіянам і білорусам до кінця березня 2023 року

Уряд Чехії вирішив не видавати візи й тимчасовий дозвіл на проживання громадянам росії та білорусі до кінця березня 2023 року.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Рішення покликане захистити зовнішньополітичні інтереси та забезпечити безпеку Чехії. Мета рішення — чинити тиск на рф і білорусь, яка підтримує москву у війні проти України, для закінчення бойових дій.

Обмеження однак торкнуться не всіх. Гуманітарні візи підпадають під виняток. Крім того, росіяни та білоруси, які вже мають посвідку на проживання та бажають її продовжити, теж не підпадають під обмеження, як і члени сімей іноземців з посвідкою на проживання в Чехії.